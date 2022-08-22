Жителей населенных пунктов возле Каховской ГЭС предупредили о провокации россиян

В понедельник, 22 августа, днем жителей населенных пунктов, которые находятся на берегу Каховской ГЭС, призвали покинуть улицы из-за провокации россиян в районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РВА Евгения Евтушенко в Telegram .

"На противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация. По возможности, покиньте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей", - заявил Евтушенко.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 21 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту в оккупированной Херсонской области.

Также мы писали, что российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС якобы могут создать ядерную катастрофу.

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