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У жителей Львова будут проверять документы и автомобили: причина

Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 7 сентября во Львове состоятся внезапные антитеррористические учения СБУ. В рамках чего у местных жителей могут проверять документы и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской области.

По информации силового ведомства, тренировки состоятся во Львовском городском совете.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

В частности, во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях.

Кроме того, возможна проверка документов граждан, досмотра автомобильного транспорта, поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как добавляют в ведомстве, целью учений является проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.

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Служба безопасности УкраиныЛьвов