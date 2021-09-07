У жителей Львова будут проверять документы и автомобили: причина

По информации силового ведомства, тренировки состоятся во Львовском городском совете.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

В частности, во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях.

Кроме того, возможна проверка документов граждан, досмотра автомобильного транспорта, поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как добавляют в ведомстве, целью учений является проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.