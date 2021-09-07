У жителів Львова перевірятимуть документи та автомобілі: причина

За інформацією силового відомства, тренування відбудуться у Львівській міській раді.

"Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях.

Крім того, можлива перевірка документів громадян, догляду автомобільного транспорту, тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Як додають у відомстві, метою навчань є перевірка взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.