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Жителей Луганской области призывают эвакуироваться: "помогите ВСУ прогнать врага"

Жителей Луганской обалсти призвали уехать (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона. В частности, он заявил, что тем самым они помогут Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая.

"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области. Однако, из-за поражений захватчики разъярены и обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется, ведь область постоянно пылает от попаданий вражеского оружия. Также довезти помощь в населенные пункты становится все труднее.

"Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для оккупантов даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и изгнать врага!",- добавил Гайдай.

Сейчас более 70 тысяч жителей Луганской области до сих пор не выехали. Отмечается, что до войны в области проживало около 330 тысяч человек.

"Рубежное, Попасная и Горная община разрушены до неузнаваемости - там ситуация плохая, доступ туда затруднен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны. Кременная и Лисичанск сейчас в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью", - написал Гайдай.

Жителей Луганской области призывают эвакуироваться (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Лисичанске под обстрел оккупантов попали волонтеры.

Также мы писали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

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