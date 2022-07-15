Жителей Киевской области предупредили о выстрелах и взрывах: в чем причина

В пятницу, 15 июля, в Киевской области будут слышны взрывы и выстрелы. В частности, в Бучанском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бучанского городского совета в Facebook.
По данным госовета, сегодня под Бучей будут проходить антитеррористические учения.
"15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы", - говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие.
"Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киевской области восстановили мост через реку Ирпень возле села Демидов.
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