В Киевской области восстановили мост, поврежденный ударом молнии

Фото: в Киевской области восстановили мост через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)

В Киевской области дорожники восстановили мост через реку Ирпень возле села Демидов, который был частично разрушен во время грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"Открыто движение автотранспорта через мост, в который попала молния, разрушив заминированную опору", - рассказали в "Укравтодоре". При этом отмечается, что дорожники за шесть дней демонтировали разрушенные конструкции и обустроили временную насыпь. Это позволило возобновить движение автотранспорта по мосту. Ремонт моста через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)