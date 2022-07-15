Жителів Київської області попередили про постріли і вибухи: в чому причина

У п'ятницю, 15 липня, в Київській області будуть чутні вибухи і постріли. Зокрема, у Бучанському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бучанської міської ради в Facebook.
За даними Держради, сьогодні під Бучею проходитимуть антитерористичні навчання.
"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні.
Жителів просять зберігати спокій.
"Це наші тренуються, щоб знищувати ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Київській області відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів.
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