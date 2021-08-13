Жителей Керчи начали эвакуировать из мест подтопления

Оккупационные власти Крыма заявили о начале эвакуации жителей Керчи из зон подтопления. Первых десять человек уже доставили в пункт временного размещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Эвакуированы первые десять керчан. Размещены на Войкова, 30", - говорится в сообщении.
По информации так называемых "властей" Крыма, четверо из десяти эвакуированных - дети. Они размещены в детской школе искусств, решается вопрос о расселении в отеле.
Указано, что в общей сложности было развернуто 26 пунктов временного размещения, которые могут вмещать до 8 410 человек.
Напомним, в оккупированном Крыму прошли сильные дожди, в результате чего был затоплен город Керчь.
В частности, подтоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто, а некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить.