Жителей Керчи начали эвакуировать из мест подтопления

Оккупационные власти Крыма заявили о начале эвакуации жителей Керчи из зон подтопления. Первых десять человек уже доставили в пункт временного размещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Эвакуированы первые десять керчан. Размещены на Войкова, 30", - говорится в сообщении.

По информации так называемых "властей" Крыма, четверо из десяти эвакуированных - дети. Они размещены в детской школе искусств, решается вопрос о расселении в отеле.

Указано, что в общей сложности было развернуто 26 пунктов временного размещения, которые могут вмещать до 8 410 человек.