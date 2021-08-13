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Жителів Керчі почали евакуювати з місць підтоплення

Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна влада Криму заявила про початок евакуації жителів Керчі із зон підтоплення. Перших десять людей вже доставили в пункт тимчасового розміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Евакуйовані перші десять керчан. Розміщені на Войкова, 30", - йдеться у повідомленні.

За інформацією так званої "влади" Криму, четверо з десяти евакуйованих - діти. Вони розміщені в дитячій школі мистецтв, вирішується питання про розселення в готелі.

Вказано, що у загальній кількості було розгорнуто 26 пунктів тимчасового розміщення, що можуть уміщати до 8 410 осіб.

Нагадаємо, в окупованому Криму пройшли сильні дощі, внаслідок чого було затоплено місто Керч.

Зокрема, підтоплені центральні вулиці, рух по них перекрито, а деякі маршрути міських автобусів довелося змінити.

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