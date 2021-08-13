Жителів Керчі почали евакуювати з місць підтоплення

Окупаційна влада Криму заявила про початок евакуації жителів Керчі із зон підтоплення. Перших десять людей вже доставили в пункт тимчасового розміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Евакуйовані перші десять керчан. Розміщені на Войкова, 30", - йдеться у повідомленні.

За інформацією так званої "влади" Криму, четверо з десяти евакуйованих - діти. Вони розміщені в дитячій школі мистецтв, вирішується питання про розселення в готелі.

Вказано, що у загальній кількості було розгорнуто 26 пунктів тимчасового розміщення, що можуть уміщати до 8 410 осіб.