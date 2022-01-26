Жителей Херсонской области просят не фотографировать технику из-за постоянных учений ВСУ

В Херсонской области активизировались военные учения, направленные на усиление обороноспособности региона. Жителей региона просят не фотографировать военную технику при передислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

Сообщается, что на территории области регулярно принимаются меры, направленные на повышение обороноспособности региона. Подразделения ВСУ и других формирований постоянно проводят тренировки на полигонах и других местах с использованием имеющихся видов вооружения, автомобильной, специальной техники и авиации.

"Поскольку продолжается вооруженная агрессия России против Украины и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие. Также военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также за попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.