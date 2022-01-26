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Жителів Херсонської області просять не фотографувати техніку через постійні навчання ЗСУ

Автор: Юлія Бойко

У Херсонській області активізувалися військові навчання, спрямовані на посилення обороноздатності регіону. Жителів регіону просять не фотографувати військову техніку при передислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

Повідомляється, що на території області регулярно вживаються заходи, спрямовані на підвищення обороноздатності регіону. Підрозділи ЗСУ та інших формувань постійно проводять тренування на полігонах та інших місцях з використанням наявних видів озброєння, автомобільної, спеціальної техніки та авіації.

"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій. Також військові нагадують про відповідальність за ведення фото- і відеозйомки військової техніки, режимних військових об'єктів ЗСУ та поширення інформації в соціальних мережах, а також за спроби проникнення на їх територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков анонсував військові навчання Сил територіальної оборони за участю органів влади місцевого самоврядування.

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Збройні сили УкраїниХерсонская область