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Минобороны анонсировало учения с участием местных властей: о чем идет речь

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Киев, Среда 26 января 2022 16:06
Минобороны анонсировало учения с участием местных властей: о чем идет речь Фото: глава Минобороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников анонсировал проведение военных учений Сил территориальной обороны с участием глав органов власти местного самоуправления (глав РГА, ОГА и мэров). В частности, их будут тренировать правильно взаимодействовать с украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие", - сказал Резников.

По его словам, по очереди будут собирать четыре региона - север, восток, юг и запад.

"Будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины", - добавил Резников.

Напомним, в середине июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о Национальном сопротивлении, в котором прописано создание в Украине территориальной обороны.

Добавим, ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что создание штабов территориальной обороны является исключительной компетенцией военных. При этом он подчеркнул, что главы общин не будут формировать штабы теробороны.

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