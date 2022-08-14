UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться. Это необходимо для деоккупации

Фото: Ирина Верещук, вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться из-за наступления тяжелой зимы. Также это необходимо и для деоккупации территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам надо вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

При невозможности эвакуироваться, необходимо обратиться за помощью к представителям ОВА.

Сейчас Херсонскую область покинули около 50% населения.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области остается напряженной. В регионе не работает почта, а оккупанты буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы украинцы не имели возможности рассчитываться гривнами. Также отсутствуют украинский интернет и телевидение.

"Люди ждут деоккупации. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - отметил глава области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область