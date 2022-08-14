Мешканців Херсонської області закликали евакуюватися. Це необхідно для деокупації

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

При неможливості евакуюватись, необхідно звернутись за допомогою до представників ОВА.

Наразі Херсонську область покинули близько 50% населення.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, ситуація в області залишається напруженою. В регіоні не працює пошта, а окупанти буквально зривають термінали в магазинах, аби українці не мали можливості розраховуватись гривнями. Також відсутні український інтернет й телебачення.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - відзначив очільник області.