RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканців Херсонської області закликали евакуюватися. Це необхідно для деокупації

Фото: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Мешканці Херсонської області, особливо жінки з дітьми, повинні евакуюватися через наступ важкої зими. Також це необхідно й для деокупації території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

При неможливості евакуюватись, необхідно звернутись за допомогою до представників ОВА.

Наразі Херсонську область покинули близько 50% населення.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, ситуація в області залишається напруженою. В регіоні не працює пошта, а окупанти буквально зривають термінали в магазинах, аби українці не мали можливості розраховуватись гривнями. Також відсутні український інтернет й телебачення.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - відзначив очільник області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область