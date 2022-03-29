Жителей города Овруч из-за угрозы авиаудара просят находиться в укрытиях всю ночь

Из-за угрозы авиаудара жителей города Овруч Житомирской области просят находиться в укрытиях всю ночь с 29 на 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Овручский городской совет.

"В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь, особенно жителям многоэтажных домов и вовремя реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирену) и сразу следовать в укрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для жертв среди гражданского населения.

Ранее мы сообщали, что русские войска нанесли ракетный удар по Овручу.

Также мы писали, что в Овруче и Коростене оккупанты воздушным ударом разрушили жилые здания.

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