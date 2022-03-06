Российские войска нанесли ракетный удар по Овручу. Разрушены десятки домов

Российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче Житомирской области. В результате разрушены 30 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в Овруче разрушены 30 частных жилых домов, из них 5 полностью.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.