В Овруче и Коростене оккупанты воздушным ударом разрушили жилые здания, - ГСЧС
В Овруче и Коростене Житомирской области воздушным ударом разрушило здания. Также пострадала школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В частности, разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.
Также получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных домов.
Кроме того, в результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, но один человек получил травмы.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что противник планирует захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.
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