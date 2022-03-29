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Жителей города Овруч из-за угрозы авиаудара просят находиться в укрытиях всю ночь

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Овруч, Вторник 29 марта 2022 22:05
Жителей города Овруч из-за угрозы авиаудара просят находиться в укрытиях всю ночь Жителей города Овруч просят находиться в утриттх всю ночь (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за угрозы авиаудара жителей города Овруч Житомирской области просят находиться в укрытиях всю ночь с 29 на 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Овручский городской совет.

Отмечается, что враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для жертв среди гражданского населения.

"В связи с угрозой авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь, особенно жителям многоэтажных домов и вовремя реагировать на сигнал гражданского оповещения (сирену) и сразу следовать в укрытие", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что русские войска нанесли ракетный удар по Овручу.

Также мы писали, что в Овруче и Коростене оккупанты воздушным ударом разрушили жилые здания.

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