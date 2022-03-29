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Жителів міста Овруч через загрозу авіаудару просять перебувати в укриттях всю ніч

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Овруч, Вівторок 29 березня 2022 22:05
Жителів міста Овруч через загрозу авіаудару просять перебувати в укриттях всю ніч Жителів міста Овруч просять перебувати в утриттх всю ніч (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Через загрозу авіаудару жителів міста Овруч Житомирської області просять перебувати в укриттях всю ніч з 29 на 30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Овруцьку міську раду.

Зазначається, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни й завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.

"У зв'язку із загрозою авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч, особливо жителям багатоповерхових будинків та вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення (сирену) та одразу слідувати до укриття", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали ракетного удару по Овручу.

Також ми писали, що в Овручі та Коростені окупанти повітряним ударом зруйнували житлові будівлі.

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