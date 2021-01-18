Жителей Германии могут обязать носить высокозащитные респираторы

Власти Германии рассматривает возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо простых масок. Их степень защиты должна иметь класс FFP2.

Об этом сообщает The Guardian.

Это требование уже вступило в силу в Баварии - решение приняли на уровне власти федеральной земли.

До 24 января за соблюдением этого требования не будут следить, но после этого носить респиратор необходимо будет во многих общественных местах, а также в транспорте - в поездах, автобусах, в трамваях.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет. Они должны получить возможность вернуться к общественной жизни.

Ранее сообщалось, что правительство федеральной земли Саксония планирует создать заведение для "принудительного размещения" злостных нарушителей карантина. Такое учреждение планируют создать в Дрездене.