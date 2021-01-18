Жителів Німеччини можуть зобов’язати носити високозахисні респіратори

Влада Німеччини розглядає можливість зобов’язати жителів країни носити в громадських місцях респіратори замість простих масок. Їхній ступінь захисту повинен мати клас FFP2.

Про це повідомляє The Guardian.

Ця вимога вже вступила в силу в Баварії - рішення прийняли на рівні влади федеральної землі.

До 24 січня за дотриманням цієї вимоги не будуть стежити, але після цього носити респіратор необхідно буде в багатьох громадських місцях, а також у транспорті - в поїздах, автобусах, у трамваях.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувались від коронавірусу і виробили імунітет. Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

Раніше повідомлялось, що уряд федеральної землі Саксонія планує створити заклад для "примусового розміщення" злісних порушників карантину. Таку установу планують створити в Дрездені.