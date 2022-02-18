Эвакуация из ОРДЛО: у Зеленского не исключают провокации, может быть обстрел колонны
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключают, что эвакуация из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) может быть элементом провокации. В частности, для того, чтобы обстрелять одну из эвакуационных колонн, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Это очень тревожная ситуация, которая не сводится просто к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается осуществлять какие-либо наступательные операции на Донбассе", - отметил он.
По его мнению, оккупационные силы применяют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение.
"Что это за так называемая "эвакуация"? Вполне вероятно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и "эвакуировать" из ОРДЛО, так это свою военную технику, своих диверсантов и своих оккупационные структуры", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что жителей оккупированных территорий используют для эскалации.