ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из ОРДЛО: у Зеленского не исключают провокации, может быть обстрел колонны

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 19:38
Эвакуация из ОРДЛО: у Зеленского не исключают провокации, может быть обстрел колонны Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключают, что эвакуация из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) может быть элементом провокации. В частности, для того, чтобы обстрелять одну из эвакуационных колонн, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это очень тревожная ситуация, которая не сводится просто к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается осуществлять какие-либо наступательные операции на Донбассе", - отметил он.

По его мнению, оккупационные силы применяют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение.

"Что это за так называемая "эвакуация"? Вполне вероятно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и "эвакуировать" из ОРДЛО, так это свою военную технику, своих диверсантов и своих оккупационные структуры", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что жителей оккупированных территорий используют для эскалации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ДНР ЛНР Обострение на Донбассе
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти