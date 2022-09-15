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Для жителей деоккупированной Харьковской области выпустят газету о войне в Украине

Фото: на деоккупированной территории Харьковской области выпустят газету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области выпустят специальную газету для жителей освобожденных территорий. Она будет освещать события в Украине с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Он отметил, что оккупанты создали на захваченных территориях Харьковской области информационный пузырь. Украинцы не знали, как развивают события с 24 февраля.

"Нашим людям навязывали мнение, что если ВСУ войдут на эти территории - украинцы будут наказаны за то, что они были в оккупации, заканчивая тем, что часть украинцев с освобожденных территорий не знали ни о Буче, ни о Мариуполе, ни о других ужасных преступлениях", - объяснил Ткаченко.

Поэтому чиновники работают над тем, чтобы вернуть на освобожденные территории украинское телевидение и печатные СМИ. Работу планируют закончить на следующей неделе.

В эфире телемарафона "FreeДом" Ткаченко также заявил, что для жителей деоккупированных территорий Харьковской области выпустят специальную газету, которая будет сообщать о событиях в Украине с 24 февраля.

"Мы договорились о том, чтобы были организованы срочные тиражи газет, чтобы информировать население деоккупированных территорий о том, что на самом деле происходило в эти месяцы на войне", - добавил министр.

Напомним, по словам главы Харьковской ОВА, оккупанты контролируют около 6% территории региона.

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