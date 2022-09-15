Для жителів деокупованої Харківської області випустять газету про війну в Україні

Він зазначив, що окупанти створили на захоплених територіях Харківської області інформаційну бульбашку. Українці не знали, як розвивають події від 24 лютого.

"Нашим людям нав'язували думку, що якщо ЗСУ увійдуть на ці території - українці будуть покарані за те, що вони були в окупації, закінчуючи тим, що частина українців зі звільнених територій не знали ні про Бучу, ні про Маріуполь, ні про інші жахливі злочини", - пояснив Ткаченко.

Тому чиновники працюють над тим, щоб повернути на звільнені території українське телебачення та друковані ЗМІ. Роботу планують закінчити наступного тижня.

В ефірі телемарафону "FreeДом" Ткаченко також заявив, що для жителів деокупованих територій Харківської області випустять спеціальну газету, яка буде повідомляти про події в Україні з 24 лютого.

"Ми домовилися про те, щоб було організовано термінові тиражі газет, щоб інформувати населення деокупованих територій про те, що насправді відбувалося у ці місяці на війні", - додав міністр.