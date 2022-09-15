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Для жителів деокупованої Харківської області випустять газету про війну в Україні

Фото: на деокупованій території Харківської області випустять газету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області випустять спеціальну газету для жителів звільнених територій. Вона буде висвітлювати події в Україні з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Він зазначив, що окупанти створили на захоплених територіях Харківської області інформаційну бульбашку. Українці не знали, як розвивають події від 24 лютого.

"Нашим людям нав'язували думку, що якщо ЗСУ увійдуть на ці території - українці будуть покарані за те, що вони були в окупації, закінчуючи тим, що частина українців зі звільнених територій не знали ні про Бучу, ні про Маріуполь, ні про інші жахливі злочини", - пояснив Ткаченко.

Тому чиновники працюють над тим, щоб повернути на звільнені території українське телебачення та друковані ЗМІ. Роботу планують закінчити наступного тижня.

В ефірі телемарафону "FreeДом" Ткаченко також заявив, що для жителів деокупованих територій Харківської області випустять спеціальну газету, яка буде повідомляти про події в Україні з 24 лютого.

"Ми домовилися про те, щоб було організовано термінові тиражі газет, щоб інформувати населення деокупованих територій про те, що насправді відбувалося у ці місяці на війні", - додав міністр.

Нагадаємо, за словами глави Харківської ОВА, окупанти контролюють близько 6% території регіону.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніОлександр Ткаченко