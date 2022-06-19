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Жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах

Иллюстративное фото: жителей Черниговской области предупредили о возможных ракетных ударах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 19 июня, риск ракетных ударов по Черниговской области возрос. Жителей просят внимательно относится к воздушным тревогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Facebook.

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - отметил Чаус.

При этом он попросил всех жителей в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.

Обновлено 19:30

Также мэр Конотопа Артем Семенихин предупредил местных жителей о высокой вероятности ракетных атак российских войск.

Он подчеркнул, что сейчас объявлена воздушная тревога конкретно в Конотопском районе. Поэтому все жители должны пройти в укрытие.

Напомним, 18 июня 2022 года вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

Также мы писали, что российские оккупанты в субботу, 18 июня, снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Черниговская областьКонотопракетный ударВойна России против Украины