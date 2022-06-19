Жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены", - отметил Чаус.

При этом он попросил всех жителей в случае воздушной тревоги немедленно пройти в укрытие.

Обновлено 19:30

Также мэр Конотопа Артем Семенихин предупредил местных жителей о высокой вероятности ракетных атак российских войск.

Он подчеркнул, что сейчас объявлена воздушная тревога конкретно в Конотопском районе. Поэтому все жители должны пройти в укрытие.