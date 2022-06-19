Мешканців Чернігівської області та Конотопу попередили про можливі ракетні удари

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці в Чернігівській області. Усі відповідні служби та керівники громад попереджені", - наголосив Чаус.

При цьому він попросив усіх мешканців у разі повітряної тривоги негайно пройти до укриття.

Оновлено 19:30

Також мер Конотопа Артем Семеніхін попередив місцевих жителів про високу ймовірність ракетних атак російських військ.

Він підкреслив, що зараз оголошено повітряну тривогу безпосередньо в Конотопському районі. Тому всі мешканці мають пройти в укриття.