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У жителей Черниговской области будут проверять документы и авто: в чем причина

Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Черниговской области. У местных жителей могут проверять документы и проводить осмотр личных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Сообщается, что сегодня начались многоэтапные контрдиверсионные учения Антитеррористического центра СБУ. Они пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилось видео учений украинской боевой авиации в рамках командно-штабных маневров "Метель-2022".

Учения продлятся по всей стране в течение февраля.

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Служба безопасности УкраиныЧерниговская область