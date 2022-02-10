ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По всей Украине продолжаются учения "Метель-2022": в ВСУ показали, как они проходят

Новина українською →
Украина, Четверг 10 февраля 2022 15:42
По всей Украине продолжаются учения "Метель-2022": в ВСУ показали, как они проходят Фото: по всей Украине продолжаются учения "Метель-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжаются командно-штабные учения "Метель-2022". В течение этого месяца на полигонах по всей стране военные будут совершенствовать способы ведения обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка является плановым мероприятием.

В частности, их задачей является совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск во время ведения операции сил обороны.

"Данные военные маневры является продолжением оперативного сбора с руководящим составом Командования, представителями органов военного управления ВСУ, а также других составляющих сектора обороны и безопасности", - пояснил Наєв.

Он отметил, что целью учений является поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны.

Как сообщил командующий, командно-штабные учения продлятся в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории государства.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", - добавил Наєв.

Фото: по всей Украине продолжаются учения "Метель-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, командно-штабные учения "Метель-2022" в Украине стартовали 8 февраля.

Добавим, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина проведет зеркальные учения из-за совместных маневров России и Белоруси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины