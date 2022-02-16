У жителів Чернігівської області перевірятимуть документи та авто: у чому причина

Служба безпеки України розпочала антитерористичні навчання в Чернігівській області. У місцевих жителів можуть перевіряти документи і проводити огляд особистих автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Північ".
Повідомляється, що сьогодні почалися багатоетапні контрдиверсійні навчання Антитерористичного центру СБУ. Вони пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки і озброєння.
"Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів. Всі дії будуть проходити в рамках чинного законодавства і з дотриманням прав і свобод людини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео навчань української бойової авіації в рамках командно-штабних маневрів "Заметіль-2022".
Навчання триватимуть по всій країні протягом лютого.