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У жителів Чернігівської області перевірятимуть документи та авто: у чому причина

Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України розпочала антитерористичні навчання в Чернігівській області. У місцевих жителів можуть перевіряти документи і проводити огляд особистих автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Північ".

Повідомляється, що сьогодні почалися багатоетапні контрдиверсійні навчання Антитерористичного центру СБУ. Вони пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки і озброєння.

"Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів. Всі дії будуть проходити в рамках чинного законодавства і з дотриманням прав і свобод людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео навчань української бойової авіації в рамках командно-штабних маневрів "Заметіль-2022".

Навчання триватимуть по всій країні протягом лютого.

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Служба безпеки УкраїниЧерниговская область