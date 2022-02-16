У жителей Черниговской области будут проверять документы и авто: в чем причина

Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Черниговской области. У местных жителей могут проверять документы и проводить осмотр личных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Сообщается, что сегодня начались многоэтапные контрдиверсионные учения Антитеррористического центра СБУ. Они пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - говорится в сообщении.