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Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

Новина українською → Прага, Пятница 19 февраля 2021 14:24
Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте Фото: человек в маске (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Чехии обязало жителей страны носить респираторы или две хирургические маски одновременно в людных местах. Такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает iDNES.

Как сообщается, министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, одетые одна на другую.

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.

Напомним, ранее правительство Чехии продлило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса к 28 февраля. Такое решение было принято по требованию губернаторов.

Кроме того, Чехии частично запретил передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

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