Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

Правительство Чехии обязало жителей страны носить респираторы или две хирургические маски одновременно в людных местах. Такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает iDNES.

Как сообщается, министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, одетые одна на другую.

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.