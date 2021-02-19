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Жителів Чехії зобов'язали носити одночасно дві маски в магазинах і транспорті

Новость на русском → Прага, П'ятниця 19 лютого 2021 14:24
Жителів Чехії зобов'язали носити одночасно дві маски в магазинах і транспорті Фото: людина в масці (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Чехії зобов’язав жителів країни носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у людних місцях. Таке рішення влада прийняла для того, щоб сповільнити розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє iDNES.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни заявив, що відтепер у магазинах, громадському транспорті та лікарнях людям обов'язково потрібно носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одну на одну.

"В останні кілька днів в Чеській Республіці відбулося подальше погіршення ситуації", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії продовжив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу до 28 лютого. Таке рішення було прийнято на вимогу губернаторів.

Крім того, Чехії частково заборонив пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.

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