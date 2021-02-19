Жителів Чехії зобов'язали носити одночасно дві маски в магазинах і транспорті

Уряд Чехії зобов’язав жителів країни носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у людних місцях. Таке рішення влада прийняла для того, щоб сповільнити розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє iDNES.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни заявив, що відтепер у магазинах, громадському транспорті та лікарнях людям обов'язково потрібно носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одну на одну. "В останні кілька днів в Чеській Республіці відбулося подальше погіршення ситуації", - пояснив він.