Жителей Берлина обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах

Решение властей гласит, что с 31 марта защитные маски-респираторы FFP2 придется носить в общественном транспорте, в кабинетах врачей, больницах и других медицинских учреждениях, магазинах и учреждениях культуры.

Обычные хирургические маски носить в этих местах запрещают.

Кроме того, в течение последних нескольких месяцев в Германии под запретом использование для защиты от распространения коронавируса и самодельных тканевых масок.

Новое решение властей уже вызвало резкую критику местных жителей в соцсетях.

Респираторы FFP2 более надежно защищают дыхательные пути, однако у них есть и определенные недостатки. Такие маски необходимо менять ежедневно, а их стоимость колеблется от трех до шести евро.