Жителей Берлина обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах

Власти Берлина ужесточили требования по использованию защитных масок. Во многих общественных местах требуют использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.
Об этом сообщает DW.
Решение властей гласит, что с 31 марта защитные маски-респираторы FFP2 придется носить в общественном транспорте, в кабинетах врачей, больницах и других медицинских учреждениях, магазинах и учреждениях культуры.
Обычные хирургические маски носить в этих местах запрещают.
Кроме того, в течение последних нескольких месяцев в Германии под запретом использование для защиты от распространения коронавируса и самодельных тканевых масок.
Новое решение властей уже вызвало резкую критику местных жителей в соцсетях.
Респираторы FFP2 более надежно защищают дыхательные пути, однако у них есть и определенные недостатки. Такие маски необходимо менять ежедневно, а их стоимость колеблется от трех до шести евро.
Как писало РБК-Украина, журналисты обнародовали расследование, согласно которому в прошлом году Министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок FFP2 у компании Burda GmbH. Берлинский офис медиакомпании возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана Даниэль Функе.
Напомним, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.