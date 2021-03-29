Жителів Берліна зобов'язали носити захисні маски FFP2 у транспорті і магазинах

Рішення влади свідчить, що з 31 березня захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити в громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і установах культури.

Звичайні хірургічні маски носити в цих місцях забороняють.

Крім того, протягом останніх декількох місяців у Німеччині під забороною використання для захисту від поширення коронавірусу і саморобних тканинних масок.

Нове рішення влади вже викликало різку критику місцевих жителів у соцмережах.

Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи, однак у них є і певні недоліки. Такі маски необхідно міняти щодня, а їх вартість коливається від трьох до шести євро.