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Жителів Берліна зобов'язали носити захисні маски FFP2 у транспорті і магазинах

Автор: Юлія Струк

Влада Берліна посилила вимоги по використанню захисних масок. У багатьох громадських місцях вимагають використовувати тільки маски з високим ступенем захисту типу FFP2.

Про це повідомляє DW.

Рішення влади свідчить, що з 31 березня захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити в громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і установах культури.

Звичайні хірургічні маски носити в цих місцях забороняють.

Крім того, протягом останніх декількох місяців у Німеччині під забороною використання для захисту від поширення коронавірусу і саморобних тканинних масок.

Нове рішення влади вже викликало різку критику місцевих жителів у соцмережах.

Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи, однак у них є і певні недоліки. Такі маски необхідно міняти щодня, а їх вартість коливається від трьох до шести євро.

Як писало РБК-Україна, журналісти оприлюднили розслідування, згідно з яким торік Міністерство охорони здоров'я Німеччини купило 570 тисяч масок FFP2 у компанії Burda GmbH. Берлінський офіс медіакомпанії очолює чоловік міністра охорони здоров'я Йенса Шпана Даніель Функе.

Нагадаємо, в Австрії після Пасхи не пускатимуть в магазини без негативного тесту на COVID-19.

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Новини України БерлинмаскаКоронавірус
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