Жителів Берліна зобов'язали носити захисні маски FFP2 у транспорті і магазинах

Влада Берліна посилила вимоги по використанню захисних масок. У багатьох громадських місцях вимагають використовувати тільки маски з високим ступенем захисту типу FFP2.
Про це повідомляє DW.
Рішення влади свідчить, що з 31 березня захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити в громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і установах культури.
Звичайні хірургічні маски носити в цих місцях забороняють.
Крім того, протягом останніх декількох місяців у Німеччині під забороною використання для захисту від поширення коронавірусу і саморобних тканинних масок.
Нове рішення влади вже викликало різку критику місцевих жителів у соцмережах.
Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи, однак у них є і певні недоліки. Такі маски необхідно міняти щодня, а їх вартість коливається від трьох до шести євро.
Як писало РБК-Україна, журналісти оприлюднили розслідування, згідно з яким торік Міністерство охорони здоров'я Німеччини купило 570 тисяч масок FFP2 у компанії Burda GmbH. Берлінський офіс медіакомпанії очолює чоловік міністра охорони здоров'я Йенса Шпана Даніель Функе.
Нагадаємо, в Австрії після Пасхи не пускатимуть в магазини без негативного тесту на COVID-19.