В Германии Минздрав без тендера закупал маски у компании мужа министра

Журналисты еженедельника Der Spiegel обнародовали расследование, согласно которому в прошлом году Министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок FFP2 у компании Burda GmbH. Берлинский офис медиакомпании возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана Даниэль Функе.

Указано, что в основу материала издания легли переданные правительством в Бундестаг документы о проведении госзакупок.

При этом в самом министерстве и в компании Burda уверяют, что никаких правовых норм при заключении и выполнении соглашения не нарушали.

"В апреле 2020 года правление Hubert Burda Media предложило помощь министерству здравоохранения в закупке масок, именно тогда, когда немецкое правительство срочно искало защитные маски", - подчеркнул представитель компании.

В Минздраве отмечают, что "контракт с Burda GmbH был заключен и оформлен после получения предложений согласно стандартной процедуре по рыночным ценам".

В расследовании отмечается, что упомянутое в переданных Бундестагу документах соглашение указано как так называемая прямая закупка, то есть ее согласовали непосредственно между Минздравом ФРГ и компанией без предварительной процедуры тендера.

Цена масок составляла 1,73 доллара США за штуку. Маски передали представителям Минздрава ФРГ в Шанхае 17 апреля 2020 года. Министерство взяло на себя транспортировку этой партии в Германию воздушным транспортом и сопутствующие расходы.

В компании уверяют, что при передаче масок ведомству никаких наценок не было, т.е. Минздрав Германии приобрел эти защитные маски по той же цене, что перед этим приобрела Burda.

В апреле 2020-го перед германским ведомством стояла задача срочно закупить защитные маски FFP2, которые в ФРГ стали дефицитными. Чтобы ускорить поставки, Йенс Шпан обратился к услугам различных частных компаний, в том числе и Volkswagen, Lufthansa и BASF. Их задачей было как можно быстрее приобрести маски FFP2 на азиатском рынке в интересах правительства ФРГ.

Кроме того, расследование издания Die Zeit показало, что в апреле прошлого года компания Fiege, близкая к партии Христианско-демократический союз, членом которой является и сам глава Минздрава ФРГ, была уполномочена на перевозку защитник масок из Китая в Германию. При этом предложения других компаний, которые были готовы предоставлять аналогичные услуги, министерство проигнорировало.