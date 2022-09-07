Жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину: заявление горсовета

"Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск", - обратились к гражданам.

Там также просят предоставлять информацию о геолокации и перемещении оккупантов, а также вражеской техники в чат-бот Е-Ворог или писать в сообщения горсовету.

Это касается и информации о коллаборантах и предателях.

Дополнительно

Напомним, что Американский Институт изучения войны (ISW) обновил карту боевых действий в Украине. Согласно которой, линия фронта теперь проходит в районе Балаклеи.

Тем временем вчера в Офисе президента анонсировали хорошие новости по продвижение украинских военных именно на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.