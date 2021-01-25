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Жителей Австрии обязали носить высокозащитные респираторы

Автор: Даша Харченко

С 25 января жители Австрии должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они лучше защищают, чем обычная маска.

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Об этом сообщает The Local

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер отметил, что респиратор защищает надежнее. Но они дороже обычной маски, поэтому все маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям будут предоставляться бесплатно.

Помимо этого требования, с 25 января в Австрии также вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 м во всех общественных местах между людьми.

Напомним, правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев. Кроме того, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Отныне все, включая граждан Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

Ранее стало известно, что власти Германии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо простых масок. Их степень защиты должна иметь класс FFP2.

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