Житель Закарпатья за 5 тысяч долларов вывозил мужчин за границу. Ему грозит тюрьма

Организовал незаконную схему для выезда мужчин житель Закарпатья. Он лично вывозил украинцев, которые хотели избежать мобилизации, за границу. За свои "услуги" мошенник требовал 5 тысяч долларов.

"Мужчину задержали, когда он как раз пытался переправить через "зеленую границу" в пределах Береговского района одного из своих клиентов. По их предварительной договоренности, деньги в сумме 5 тысяч долларов организатор должен был получить сразу же после пересечения беглецом линии госграницы", - говорится в сообщении.

Задержанного поместили в изолятор. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Фото: на Закарпатье мужчина вывозил военнообязанных за границу (zk.npu.gov.ua)