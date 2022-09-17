Житель Закарпаття за 5 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон. Йому загрожує в'язниця

Організував незаконну схему для виїзду чоловіків житель Закарпаття. Він особисто вивозив українців, які хотіли уникнути мобілізації, за кордон. За свої "послуги" шахрай вимагав 5 тисяч доларів.

"Чоловіка затримали, коли він саме намагався переправити через "зелений кордон" в межах Берегівського району одного зі своїх клієнтів. За їх попередньою домовленістю, гроші в сумі 5 тисяч доларів організатор мав отримати одразу ж після перетину втікачем лінії держкордону", - йдеться в повідомленні.

Затриманого помістили до ізолятора. Йому загрожує до 9 років в'язниці. Наразі слідство триває.

Фото: на Закарпатті чоловік вивозив військовозобов'язаних за кордон (zk.npu.gov.ua)