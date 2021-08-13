Житель Волынской области пытался выслать за границу сортовую коноплю на 3 млн гривен

Впервые в зоне деятельности таможни фиксируются незаконные попытки переслать почтой из Украины семена сортовой конопли. До этого имели место лишь попытки пересылки конопли в Украину, а не из Украины за границу.

Так, 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ.

По документам, украинец отправлял за границу только переходники.

Пластиковые переходники к аудио-и видеотехнике действительно находились в этих посылках, но содержали совсем не свойственную им утварь.

В каждом переходнике киевские таможенники обнаружили полиэтиленовый пакетик (в целом - около сотни) с семенами конопли с нанесенным маркировкой "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese".

Наибольшее количество из этой партии конопли пересылалась в штат Калифорния в США - 4969 семян.

Как установили таможенные эксперты, в составе всех семян обнаружен тетрагидроканнабинол, который отнесен к особо опасным психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен. Согласно экспертному заключению, стоимость семян составляет 3 млн грн.

В отношении волынянина Киевская таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил по статьям 473 и 483 Таможенного кодекса Украины. Семена изъяли.