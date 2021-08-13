Житель Волинської області намагався вислати за кордон сортову коноплю на 3 млн гривень

Вперше в зоні діяльності митниці фіксуються незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі. До цього мали місце лише спроби пересилання коноплі до України, а не з України за кордон.

Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв до США, а також до Казахстану та РФ.

За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники.

Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння.

В кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese".

Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.

Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.

Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.