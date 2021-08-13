RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Житель Волинської області намагався вислати за кордон сортову коноплю на 3 млн гривень

Автор: Инна Собора

Житель Волинської області намагався вислати за кордон із України 18 тисяч насінин сортового канабісу. Спробу блокували київські митники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Вперше в зоні діяльності митниці фіксуються незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі. До цього мали місце лише спроби пересилання коноплі до України, а не з України за кордон.

Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв до США, а також до Казахстану та РФ.

За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники.

Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння.

В кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese".

Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.

Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.

Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынская область