Житель Волчанска помог оккупантам разграбить воинскую часть. Ему грозит тюрьма

Во временно оккупированном Волчанске Харьковской области мужчина помог российским солдатам разграбить воинскую часть. Также он предоставлял оккупантам данные о других жителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, 38-летний мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с оккупантами. Он помог им разграбить воинскую часть Национальной гвардии, склады мясокомбината и других предприятий в Чугуевском районе.

Коллаборантт также передавал солдатам РФ украденные продукты, горюче-смазочные материалы и лично сопровождал российскую армию на автомобиле.

Кроме того, мужчина докладывал оккупантам о жителях Волчанска, которые имеют проукраинскую позицию.

Коллаборанта задержали в Харькове и объявили подозрение по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Волчанск был захвачен в первые дни полномасштабного вторжения.