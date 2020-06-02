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Житель Мукачево покончил жизнь самоубийством из-за полицейских: открыли дело

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 11:31
Житель Мукачево покончил жизнь самоубийством из-за полицейских: открыли дело
Фото: полицейские (РБК-Украина)

Открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства

В Мукачево мужчина пожаловался на полицейских, а затем в прямом эфире покончил жизнь самоубийством. Открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщается, следователи Госбюро расследований выясняют мотивы и обстоятельства, побудившие потерпевшего к такому поступку. Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Также в пресс-службе полиции региона сообщили, что около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти мужчины. Правоохранители установили, что он повесился.

Местное издание Mukachevo.net написало, что мужчина в прямом эфире пожаловался на правоохранителей, надел на шею петлю и совершил самоубийство.

Напомним, под Киевом экс-полицейский за рулем стрелял у прохожих, потому что они сделали замечание из-за неправильной парковки машины.

РБК-Украина писало, что в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего уволили, а подразделение расформировали.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины самоубийствополицияМукачево
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