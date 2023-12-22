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Житель Кропивницького здавав росіянам позиції авіації ЗСУ. Його відправили до в'язниці

Кіровоградська область, П'ятниця 22 грудня 2023 16:16
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Житель Кропивницького здавав росіянам позиції авіації ЗСУ. Його відправили до в'язниці Архівне фото: Житель Кропивницького здавав росіянам позиції авіації ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Кропивницького допомагав росіянам і здавав їм інформацію про позиції військових у регіоні. Його відправили до в'язниці на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Чоловік добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Засуджений здійснював відео- та фотофіксацію військових частин, розміщення військової техніки в регіоні, логістичні ланцюжки їхнього переміщення для подальшого нанесення ракетних ударів.

Також знімав територію об'єктів критичної інфраструктури обласного центру, зокрема залізничного та повітряного сполучення.

Чоловіка визнали винним у держзраді

Зібрані відомості передавав представникам Збройних сил РФ. За це отримував від російських кураторів грошову винагороду. Слідством встановлено, що на банківський рахунок засудженого за виконану роботу було перераховано близько 50 тисяч гривень.

Фото: Суд над зрадником (facebook.com/pgo.gov.ua)

Затримали ворожого інформатора в березні 2023 року безпосередньо на місці скоєння злочину. Він виконував чергове завдання - робив детальний фото- та відеозвіт про розміщення військової авіації.

Жителя Кропивницького визнано винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для окупантів і зрадників

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

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