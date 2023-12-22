Житель Кропивницкого сдавал россиянам позиции авиации ВСУ. Его отправили в тюрьму

Житель Кропивницкого помогал россиянам и сдавал им информацию о позициях военных в регионе. Его отправили в тюрьму на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Мужчина добровольно вступил в преступный сговор с представителем государства-агрессора с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Осужденный осуществлял видео- и фотофиксацию воинских частей, размещение военной техники в регионе, логистические цепочки их перемещения для дальнейшего нанесения ракетных ударов.

Также снимал территорию объектов критической инфраструктуры областного центра, в частности железнодорожного и воздушного сообщения.

Мужчину признали виновным в госизмене

Собранные сведения передавал представителям Вооруженных сил РФ. За это получал от российских кураторов денежное вознаграждение. Следствием установлено, что на банковский счет осужденного за выполненную работу было перечислено около 50 тысяч гривен.

Фото: Суд над предателем (facebook.com/pgo.gov.ua)

Задержали вражеского информатора в марте 2023 года непосредственно на месте совершения преступления. Он выполнял очередное задание - делал подробный фото- и видеоотчет о размещении военной авиации.

Житель Кропивницкого признан виновным в государственной измене. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для оккупантов и предателей

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.