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Житель Херсона здавав окупантам конспіративні бази ССО. Його засудили до 15 років в'язниці

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 19:21
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Житель Херсона здавав окупантам конспіративні бази ССО. Його засудили до 15 років в'язниці Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителя Херсона, який здавав росіянам конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ в окупації, засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зрадником виявився член ССО

Засуджений після захоплення ворогом Херсона за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Через деякий час засуджений перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу в проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)

Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир і персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також "розкрив" ворогу місця розташування сховищ зі зброєю та боєприпасами.

Суд визнав його винним у держзраді

Отриману інформацію представники ЗС Росії і ФСБ РФ використали для захоплення в полон кількох українських військовослужбовців з їхніми сім'ями.

Також ворожий інформатор злив дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її в полоні протягом 116 діб.

Зрадника затримали у звільненому Херсоні. До вироку суду він перебував під вартою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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