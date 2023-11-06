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Житель Херсона сдавал оккупантам конспиративные базы ССО. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 19:21
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Житель Херсона сдавал оккупантам конспиративные базы ССО. Его приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Херсона, который сдавал россиянам конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ в оккупации, приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Предателем оказался член ССО

Осужденный после захвата врагом Херсона с помощью знакомой волонтерки вошел в состав оперативно-боевой группы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Его привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте.

Через некоторое время осужденный перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)

Он передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы ССО ВСУ, которые выполняли боевые задачи на временно оккупированной территории. Также "раскрыл" врагу места расположения хранилищ с оружием и боеприпасами.

Суд признал его виновным в госизмене

Полученную информацию представители ВС России и ФСБ РФ использовали для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями.

Также вражеский информатор слил данные волонтера, которая помогала украинским защитникам. Оккупанты удерживали ее в плену в течение 116 суток.

Предателя задержали в освобожденном Херсоне. До приговора суда он находился под стражей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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