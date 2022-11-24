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Житель Херсона помог ФСБ сбежать на левый берег Днепра, его задержали

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Херсон, Четверг 24 ноября 2022 09:55
Житель Херсона помог ФСБ сбежать на левый берег Днепра, его задержали Фото: СБУ задержала пособника оккупантов в Херсоне (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в Херсоне сообщника оккупантов. Мужчина помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Пособником россиян оказался владелец местной станции прогулочных катеров. До широкомасштабного вторжения этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. Он добровольно передал оккупантам 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

Именно на этих катерах сотрудники ФСБ и некоторые подразделения российских войск "эвакуировались" из Херсона на левый берег Днепра. Кроме того, этими катерами оккупанты принудительно вывезли часть местных жителей.

СБУ установила, что фигурант после оккупации юга "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу РФ и заключил соответствующий "договор" с оккупационной администрацией. После освобождения Херсона он пытался скрываться.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет за решеткой.

Фото: СБУ задержала пособника оккупантов в Херсоне (t.me/SBUkr)

Напомним, в Херсоне задержан коллаборант, который собирал "голоса" для "референдума".

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