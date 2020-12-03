Житель Черкасс в соцсетях призывал изменить границы Украины

В Черкассах задержали жителя, который в интернете распространял материалы с призывом к изменениям государственной границы Украины. Он делал это с личного аккаунта в соцсетях.

Об этом сообщает Черкасская обласная прокуратура.

По версии следствия, местный житель опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс". В них были пренебрежительные высказывания касательно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы касательно реализации другими государствами своих прав на территории Украины.

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, призывы и распространение материалов с призывами к изменению границ Украины).

В ноябре сообщалось, что в Чернигове задержали иностранца, который пытался создать ячейку агитаторов агрессивной войны. Он принадлежал к группировке, созданной на территории России.

Также в Харькове задержали боевика так называемой "ЛНР". Он был снайпером террористической организации в 2015-16 годах.