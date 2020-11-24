В Харькове задержали бывшего снайпера "ЛНР"

Фото: флаг и герб "ЛНР" (uadonbas.com)

В Харькове задержали боевика так называемой "ЛНР". Он был снайпером террористической организации в 2015-16 годах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в 2015 году житель Харькова вступил в состав армии "ЛНР" и был назначен "командиром отделения шестого отдельного мотострелкового казачего полка". Потом перевелся в разведовательную роту, прошел подготовку снайпера и стал "разведчиком-снайпером". С августа 2015-го по июль 2016-го в составе диверсионных групп он выполнял задания на линии соприкосновения, ведя прицельный огонь по позициям украинских военных в районе города Золотое.

После увольнения со службы, боевик вернулся в Харьков и трудоустраивался на временные работы, пытаясь не попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Боевик задержан и уведомлен о подозрениях по ч.2 статьи 110 и ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Сегодня сообщалось, что в отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.

На прошлой неделе в Луганской области было завершено досудебное расследование касательно боевика так называемой "ЛНР". Теперь дело рассмотрит суд.